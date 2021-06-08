Исправленный разговор Зеленского и Байдена, планы по вакцинации и взрыв на газопроводе – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости вторника, 8 июня

Итоги вторника, 8 июня

У Зеленского исправили разговор с Байденом, вакцин хватит на июнь, на Прикарпатье взорвался газопровод – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости вторника, 8 июня.

В ОП исправили разговор Зеленского и Байдена

Что обсуждали Байден и Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Офис президента изменил текст сообщения о телефонном разговоре Владимира Зеленского и Джо Байдена. Оттуда убрали слова американского лидера о поддержке вступления Украины в НАТО.

Вакцины от коронавируса хватит на июнь

Ляшко рассказал о ходе разработки украинских вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине есть 3,9 млн доз COVID-вакцин. Этого количества хватит на июнь. Темпы вакцинации будут наращиваться.

Взрыв на газопроводе

На газопроводе произошел взрыв. Фото: t.me/dsns_telegram/2560 Реклама

На Прикарпатье произошел взрыв на магистральном газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород". Спасатели сообщили, что произошла разгерметизация, но аварию быстро локализировали.

Верховный суд разрешил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Патриарх Филарет / Фото: AFP

Верховный суд отказался признать незаконным решение Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата о ее ликвидации. Такой иск подал ФиларетВ этом деле теперь поставлена точка.

У руководства Партии Шария обыски

Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Служба безопасности Украины провела обыски у основателей Партия Шария в Киеве и пригороде столицы. Начато уголовное производство о посягательстве на территориальную целостность страны.