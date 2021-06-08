У руководства Партии Шария обыски. Начато уголовное производство

Основателей политсилы заподозрили в распространении материалов, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины

Служба безопасности Украины провела обыски у основателей Партия Шария в Киеве и пригороде столицы.

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Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе СБУ.

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Обыски проходят дома у двух фигурантов дела в столице и в Бучанском районе. Их подозревают в распространении материалов, "направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины и в нарушение порядка, установленного Конституцией".

Фото: СБУ

Следователи изъяли у подозреваемых компьютерную технику, мобильные терминалы, печатные материалы Партии Шария и банковские карты.

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Также прошли обыски в винницкой типографии, где была напечатана агитпродукция.

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Фото: СБУ

Начато уголовное производства о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110), а также о подделке документов и их сбыте (ч. 3 ст. 358). Следствие продолжается.

Фото: СБУ

Напомним, что Партию Шария в Украине могут запретить – соответствующий иск Минюста рассматривает Окружной административный суд Киева.

Как известно, лидером политсилы является объявленный в международный розыск блогер Анатолий Шарий – на прошлой неделе Печерский райсуд Киева арестовал его банковские счета и недвижимость.

Больше о нем смотрите в видеосюжете: