Ошибка или политика – почему в ОП исправили разговор Зеленского и Байдена

Критики украинского президента заявили, что Штаты больше не видят нашу страну в НАТО. Журналисты "Сегодня" разобрались, что происходит

Почему в ОП исправили разговор Зеленского с Байденом

Офис президента изменил текст сообщения о телефонном разговоре Владимира Зеленского и Джо Байдена, убрав оттуда слова американского лидера о поддержке вступления Украины в НАТО. После этого критики украинского президента заявили, что Штаты больше не видят нашу страну в Альянсе. Журналисты "Сегодня" разобрались, что происходит.

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В сообщении ОП говорилось: "Президент США отметил полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позицию Украины обязательно учтут при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".

Сейчас этот абзац выглядит так: "Джо Байден заверил, что позицию Украины обязательно учтут при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе".

Как отмечает издание Axios, Байден не говорил о поддержке предоставления ПДЧ в Североатлантическом альянсе, а "украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили сообщение".

Реклама Почему в ОП исправили разговор Зеленского с Байденом. Фото: коллаж "Сегодня"

Зеленский: слова – не важны

Глава государства позже назвал исправление текста "несущественным". По его словам, "слова — не важны, а важны конкретные поступки".

"Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", – заявил президент.

Почему удалили заявление Байдена?

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Сегодня" отметил, что первичное заявление делалось, исходя из общей атмосферы беседы президентов и прозвучавших устных формулировок.

"Важно ведь, все-таки, перейти от слов к конкретным действиям. Потому что действия для Украины – это абсолютно точное понимание дат, логистики, итоговых процедур. С другой стороны, как известно, тема НАТО чрезвычайно спекулятивна, и потому активно используется в пропаганде сторонами, категорически не заинтересованными в действительном продвижении Украины по этому пути", – подчеркнул Подоляк

Он добавил, что именно поэтому важно было обозначить общность позиций и оценок сразу по факту разговора. Передать атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок.

"На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко. Другое дело, что реальное изумление вызывает попытка части нашего сообщества активно "пройтись" по крайне успешному телефонному разговору и хотя бы немного низвести его ценность", – резюмировал советник руководителя ОП.

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/ Фото: Офис Президента Украины

Мнение политолога

Политолог Владимир Фесенко считает, что исправленное сообщение связано с неопытностью сотрудников Офиса президента и желанием приукрасить картину.