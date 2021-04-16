Искусственное дыхание: Зеленский рассказал, что спасет нормандский формат

Нормандский формат был в коме до 2019 года, а теперь возникли новые проблемы, признал президент Украины

С решением ситуации, в которой Россия постоянно блокирует встречу "Нормандской четверки", может помочь президент Франции Эммануэль Макрон. Его поддержка станет своего рода искусственным дыханием для "нормандского формата", который ожил в конце 2019 года, но теперь снова не может полноценно работать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Figaro.

"Думаю, что искусственное дыхание может сделать сейчас именно господин Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон. – Ред). ... Мне кажется, "нормандский формат" был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И я увидел, что у этого формата... бьется сердце, появился пульс. Но сейчас... со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать. Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России. Потому что сейчас, что бы там ни говорила Россия или ее представители в Трехсторонний контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют", - сказал Зеленский.

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Напомним, что "нормандский саммит" в Берлине был запланирован на апрель 2020 года.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что если Россия откажется от "нормандской встречи" – значит, хочет войны.

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