Иногда бывает необходимость. Вирастюк рассказал, на что готов ради "Слуги народа"

Нардеп при необходимости готов силой блокировать трибуну, но все зависит от ситуации и заранее такой сценарий он не рассматривает

Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк готов пойти в "бойцовский клуб Рады" – при необходимости использовать силу, чтобы блокировать трибуну.

Об этом он сказал в интервью "НВ".

Журналист спросил, не боится ли Вирастюк что в "Слуге народа" его будут использовать для своих целей. Например, как пауэрлифтера Артема Дмитрука, который блокировал нардепа Батькивщины Сергея Власенко.

"А вы считаете, что это является использованием? Возможно, эта необходимость иногда бывает. Поэтому все зависит от ситуации. Но так, чтобы кто-то использовал и уговаривал специально, – не думаю", – сказал он.

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На уточняющий вопрос, будет ли он участвовать при необходимости в таких ситуациях Вирастюк сказал, что "все зависит от ситуации". Но такой вариант он допускает.

"Возможно. Нет, я его заранее не рассматриваю. Здесь все зависит от места и темы", – заявил нардеп.

Напомним, Василий Вирастюк с трудом прошел в Раду – ему пришлось пройти несколько судов, в которых оспаривались результаты выборов на Прикарпатье. Вирастюк рассказывал, чем будет заниматься в Верховной Раде. Он пообещал, что будет заниматься реальными делами, а не политикой.

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