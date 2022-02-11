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СЕГОДНЯ Новости политики

Жириновский в реанимации: на помощь позвали патриарха Кирилла

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 февраля, 21:45
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В ЛДПР просят молиться за здоровье их лидера
Патриарха Кирилла попросили помолиться за Жириновского
Патриарха Кирилла попросили помолиться за Жириновского / Фото: Коллаж: Сегодня

В России партия ЛДПР направила московскому патриарху Кириллу письмо с просьбой помолиться за больного коронавирусом лидера политсилы Владимира Жириновского.

"С коронавирусной инфекцией в эти дни борется лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, человек глубоко верующий, удостоенный ордена благоверного князя Даниила Московского первой степени за укрепление церковно-государственных отношений", – написал заместитель Жириновского Василий Власов в письме, опубликованном Telegram-каналом Ateo Breaking.

Первый заместитель главы фракции ЛДПР попросил у патриарха Кирилла "помощи в организации сорокоуста о здравии Владимира Вольфовича".

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В ЛДПР еще недавно отрицали критическое состояние Жириновского

В ЛДПР 10 февраля уверяли, что Жириновский чувствует себя хорошо, а "информация "источников" значительно преувеличена ради сенсационного эффекта".

"Председатель ЛДПР ежедневно читает прессу, работает с документами, дает поручения по телефону. Скоро он вернется к полноценной работе – мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время", – сообщает пресс-служба политсилы.

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Ранее российские СМИ со ссылкой на источники в ЛДПР оценивали состояние политика как критическое.

Что произошло

9 февраля в Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции.

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По информации Telegram-канала Mash, у него среднетяжелая степень поражения легких (КТ-3) – 50-75%.

В конце прошлого года Владимир Жириновский сделал восьмую прививку от коронавируса. По словам политика, благодаря тому, что он вакцинировался, на тот момент не заболел COVID-19. Жириновский отметил, что "вакцинироваться нужно каждые четыре месяца".

Также политик предлагал расстреливать тех, кто распространяет слухи и фейки о коронавирусной эпидемии.

Жириновский известен скандальными заявлениями об Украине

Жириновский известен многочисленными выходками в политике, в частности, заявлениями в отношении Украины.

Например, политик предлагал начать военную операцию против Украины и Запада в ночь с 31 декабря на 1 января. Он добавил, что не обязательно бомбить всех, но "сделать это нужно выборочно".

Также Жириновский предлагал присоединить Украину к России, утверждая, что российским властям было бы "несложно обговорить такой вариант с США".

Лидер ЛДПР призывал сжечь напалмом Киев и Львов.

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