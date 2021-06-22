Гончаренко будет наблюдателем на выборах в РФ? Нардеп потроллил россиян

Окончательное голосование и утверждение состава делегации ПАСЕ на выборах в Госдуму РФ должно состояться в этот четверг, 24 июня

Гончаренко готов поехать на выборы в Россию. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Алексей Гончаренко, которого оправдали в ПАСЕ за выпады против Путина, может стать наблюдателем на выборах в Госдуму РФ. Его кандидатуру поддержала Европейская консервативная группа Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом он сам сообщил в Telegram.

"Благодарен коллегам. У них действительно отличное чувство юмора. Чувствую за поребриком сегодня будет не просто горячо, "зарево" будет видно аж в самом Страсбурге", – написал он.

Нардеп напомнил, что ранее уже инициировал обращение Верховной Рады к международному сообществу, чтобы не признавать выборы в Госдуму, поскольку они должны пройти в оккупированном Крыму и с участием жителей захваченной части Донбасса.

"Готов поехать, все проинспектировать и засвидетельствовать, что выборы прошли нечестно, с нарушением всех правил, международных норм, и цитировать на всех пресс-конференциях украинскую народную песню про Путина", – написал Гончаренко.

Реклама

Читайте также: В ПАСЕ Россию поставили в неудобное положение: почему она отказалась ехать

Он отметил, что окончательное голосование и утверждение состава делегации должно состояться в этот четверг, 24 июня. Но сам он признает, что, скорее всего, решение о включении его наблюдателем в официальную делегацию от ПАСЕ на выборах в российскую Госдуму поддержано не будет.

"Но представьте лица Толстого (глава российской делегации в ПАСЕ. – Ред.) и Скабеевой (российская пропагандистка) сегодня. Это бесценно", – добавил депутат.

Как сообщали новости "Сегодня", Гончаренко направил УЕФА обращение с просьбой лишить Россию Евро-2020 из-за разбушевавшегося там коронавируса.