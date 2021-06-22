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В ПАСЕ закрыли дело против Гончаренко за украинский флаг и Путина-убийцу

22 июня 2021 11:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На прошлой сессии ПАСЕ украинский депутат показал флаг с Донбасса и задал Меркель провокационный вопрос

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) закрыл дело по второй жалобе относительно него, которая касалась украинского флага и вопроса "Путин – убийца?" к канцлеру германии Ангеле Меркель.

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Об этом он написал в Telegram.

"Никаких санкций не будет", – написал член украинской делегации.

Он напомнил, что эти две ситуации произошли на весенней сессии ПАСЕ.

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"Во время своего выступления я продемонстрировал национальный флаг Украины, простреленный российскими пулями на Донбассе. После чего президент (ПАСЕ Хендрик) Дамс прервал меня и пригрозил лишить слова. Вторая ситуация – во время своего вопроса к канцлеру Германии Ангеле Меркель, я назвал Путина убийцей. На что президент Дамс также отреагировал замечанием", – рассказал Гончаренко и добавил, что оба этих его действия не запрещены никакими правилами ПАСЕ.

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Однако на летней сессии ПАСЕ у него не будет возможности выступить, поскольку все еще действуют санкции из-за жалобы представителя России Толстого за оскорбление его и Путина.

Как мы уже писали, Украина заявила об опасности отстранение Гончаренко от выступлений в ПАСЕ.

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