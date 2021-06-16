"Голос" раскололся – депутаты взбунтовались против руководства партии

Железняка обвинили в нарушении закона, а Киру Рудык даже хотят исключить за прогулы

Депутаты фракции "Голос". Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Половина депутатов фракции "Голос" объявили о недоверии руководству этой политической силы и даже хотят отозвать депутатский мандат главы партии Киры Рудык. Об этом заявила на сегодняшнем пленарном заседании парламента нардеп Александра Устинова, которая с другими депутатами вышла к парламентской трибуне.

Последней каплей для депутатов стало вчерашнее голосование половины фракции за включение в повестку дня законопроектов об отмене некоторых положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Вчера руководство нашей фракции и партии фактически перешло красную линию и предало интересы своих избирателей. Они голосовали за русификацию – когда обещали защищать украинский язык и культуру. Поэтому мы, 10 народных депутатов, а это половина парламентской фракции "Голос", хотим заявить о создании отдельного объединения "Справедливость", – сказала Устинова.

Кира Рудык / Фото: Facebook

Она констатировала, что фракция уже пять месяцев не существует в Верховной Раде, а ее руководство не представляет позицию даже половины членов партии и депутатов, а действует в личных интересах.

"Выражаем недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку, который нарушает закон и уже более трех месяцев не созывает заседания фракции даже по требованию большинства депутатов… Мы инициируем исключение Киры Рудык, которая прогуливает 60% заседаний", – заявила нардеп.

Ярослав Железняк. Фото: facebook.com/zheleznyak.y

Как сообщали новости "Сегодня", недавно шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы.

В ответ в "Голосе" объяснили выход Притулы личными амбициями.

Как известно, ранее из "Голоса" ушел Святослав Вакарчук: