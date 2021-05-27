Голос Америки звучит через Варшаву – зачем Дуда назвал Россию "ненормальной страной"

Россия не является нормальным государством, она страна-агрессор. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время посещения линии разграничения между Грузией и Южной Осетией, где размещена Мониторинговая миссия ЕС (Цхинвальский регион), сообщает РАР.

Польский лидер отметил, что деструктивная политика России в отношении соседних стран не может нормально восприниматься международным сообществом.

"Агрессивные имперские действия России лишают людей возможности развития, нормальной жизни, приводят к разрушению государств, к военным ситуациям, когда люди погибают и получают ранения. Это действия, на которые международное сообщество не может соглашаться. Россия не является нормальной страной, это страна-агрессор, и это хорошо видно в таких местах, как здесь", – сказал Дуда.

Президент напомнил, что вопреки международному праву Южная Осетия и Абхазия, которые являются частью территории Грузии, были оккупированы Россией. "Сегодня то же самое происходит на украинских территориях: оккупирован Крым, Луганский и Донецкий регионы", – добавил президент Польши.

По его словам, такие ситуации будут повторяться и в дальнейшем, если международное сообщество не станет на это реагировать. В связи с этим, Варшава поднимет вопрос агрессии России во время польского председательства в ОБСЕ в 2022 году, а также в Совете ООН по правам человека, где Польша сейчас является членом.

Что такое "нормальное государство"?

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что нормальная страна – это та, в которой соблюдаются нормы международного права и международного гуманитарного права.

"В нормальном государстве решения принимаются по закону, а не по воле его президента или чиновников. Россия часто не выполняет решения Европейского суда по правам человека и не соблюдает нормы международного права. В данном контексте Дуда имеет право на свое оценочное мнение", – говорит "Сегодня" политконсультант.

Директор Института глобальный стратегий Вадим Карасев отмечает, что нормальными странами называют правовые государства.

"Нормальные или нормативные страны, в которых есть признаки демократии и уважаются права человека", – объясняет он.

По словам политолога, об этом часто говорят в Евросоюзе, мол страны ЕС – нормальные, остальные страны – нет. "Это информационно-идеологическая борьба силовых центров, которые навязывают нормы и антинормы, нормальность и ненормальность", – говорит нам Карасев.

Эксперт также отмечает, что президенту Польши говорить о ненормальности России не совсем корректно, ведь в его стране также присутствуют факты нарушения прав человека. "Например, гендерная дискриминация или запреты абортов, которые вызвали волну протестов феминисток", – напомнил Карасев.

Что стоит за "атакой" Польши на Россию?

Зачем же тогда Дуда, в стране которого нарушаются права человека, вдруг атаковал Россию, обвинив в ненормальности? Политолог Карасев считает причиной такого поведения Польши – ее опасения относительно возможного усиления позиций РФ после будущей встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

"Мы наблюдаем активность европейских стран накануне встречи президентов США и РФ. Многие боятся, что Байден пойдет на сделку с Путиным, в результате которой могут пострадать некоторые страны ЕС. Начинаются различные попытки осложнить переговоры и ограничить результаты встречи, чтобы Байден разговаривал с Путиным, как с лидером ненормальной страны", – объясняет Карасев.

Выпады будут продолжаться

Как отмечает Быков, Польша сегодня является главным лоббистом США в Евросоюзе. "Ранее голосом США в ЕС был Лондон, после выхода Великобритании из Евросоюза голос Америки звучит через Варшаву", – объясняет эксперт.

По его словам, происходит глобализация, во время которой стираются границы, языковые и культурные барьеры.

"Мы видим формирование двух больших блоков. С одной стороны – Западный блок – Северная Америка, Европа и Украина, в том числе. С другой – Восточный блок – Россия, Беларусь, Китай и восточный регион. Данные блоки являются конкурентами и антагонистами, поэтому выпады в сторону друг друга с различными обвинениями будут продолжаться", – подытожил Быков.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда в ходе телефонного разговора согласовали противодействие российскому проекту "Северный поток – 2".

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