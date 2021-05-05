Политика жестов – приблизил ли визит Зеленского в Польшу вхождение Украины в ЕС

Восточная Европа может превратиться в новый политический регион. Займут ли в нем Украина и Польша равные позиции

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы по приглашению президента Польши Анджея Дуды 3 мая принял участие в торжествах по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой. Во время визита состоялась дискуссия глав государств по поводу общего будущего в Европе. Зеленский и Дуда также подписали совместную двустороннюю декларацию о перспективе Украины относительно вхождения в состав Европейского Союза.

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К слову, это уже второй подобный документ, заключенный Украиной с государством Евросоюза. В марте текущего года была подписана аналогичная декларация с Литвой.

О чем говорится в документе, подписанном Зеленским и Дудой

Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что наша страна имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе.

"Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем после имплементации положений Соглашения об ассоциации при условии соблюдения Копенгагенских критериев и согласились, что Республика Польша будет поддерживать Украину на этом пути", – отметили в пресс-службе Офиса украинского президента.

Там также добавили, что хотя коалиция в поддержку членства Украины в ЕС начала формироваться из Литвы и Польши, продолжается системная работа со всеми государствами – членами ЕС для получения содержательной политической поддержки на пути нашей страны в Евросоюз.

Виртуальный поход в Европу

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что значимость данной декларации, поданной Офисом президента обществу, слегка завышают.

"Украинская власть не может признать, что перспектив быстрого вступления в Европейский Союз у нас нет, поэтому выбрала тактику "Малых шагов", обсуждая этот вопрос с малыми государствами. Однако подписанная декларация не имеет высокой политической ценности", – говорит "Сегодня" Бортник.

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Политолог подчеркнул, что документ имеет лишь эффект в информационном поле.

"Украинцам нужны европейские стандарты качества жизни. Вместо того, чтобы их достигать и действительно приближать Украину к моменту вхождения в ЕС, наша власть занимается виртуальным походом в Европу. Такая стратегия вряд ли способна привести нас в ЕС. Это манипуляция общественным мнением", – говорит Бортник.

Новый географический регион

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также считает, что в результате подписания декларации Зеленским и Дудой вряд ли стоит ожидать серьезного прорыва в вопросе вступления Украины в ЕС.

"Это политика жестов, не более того. О вступлении в ЕС стоит говорить с "локомотивами" Европы – Германией и Францией. Польша не особо решает", – говорит Карасев.

Кроме того, по словам политолога, Польша вообще не заинтересована, чтобы Украина вошла в ЕС и сравнилась с ней по экономическому потенциалу, ведь тогда страну покинут украинские заробитчане.

"В целом поездка Зеленского в Польшу больше ориентирована не на ближайшее вступление Украины в ЕС, а скорее на формирование нового географического и политического региона Восточной Европы, в которой Украина и Польша могут занять равные позиции", – уверен эксперт.

Что не так в отношениях Украины и Польши

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Однако равные позиции будет сложно занять двум странам, у которых исторически складывались напряженные отношения. Об этом сказал и президент Зеленский, подчеркнув, что "те исторические вопросы, которые существуют между двумя странами, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны". "Потому что мы действительно друг друга прекрасно понимаем", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Говорят, что отношения Украины и Польши ухудшились в 2016 – 2017 годы. Тогда, например, в Польше начался массовый демонтаж украинских памятников, например, в Грушовицах. Там в 2017 году местные власти снесли памятник воинам УПА. Всего в Польше демонтировали 16 украинских памятников.

В ответ на эти действия в Украине произошла серия нападений на польские памятники. Самый известный случай произошел в марте 2018 года на Лычаковском кладбище во Львове. Там неизвестные бросили взрывное устройство на мемориал орлят.

Эксперты советуют не переоценивать эти проблемы. В истории украинско-польских отношений были гораздо более темные времена, чем сейчас. Вадим Карасев уверен, что Украине и Польше необходимо продолжать совместные усилия по примирению, учитывая историческое прошлое.

"Сейчас у нас с Польшей ровные отношения и нет серьезных конфликтов, как, например, с Венгрией или Россией", – говорит Карасев.

Как известно, в марте этого года была подписана декларация с Литвой. Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что наше государство имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе.

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Напомним, Дуда заявил, что на саммите Североатлантического альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, поднимут вопрос вступления Украины в НАТО.