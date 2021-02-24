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"Ловушка для Европы": Зеленский и Дуда согласовали шаги по противодействию "Северному потоку – 2"

24 февраля, 22:26

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ходе разговора президенты также обсудили вакцину от СOVID и нарушения на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшее противодействие российскому проекту "Северный поток – 2". Также говорили о вакцине от COVID-19 и ситуации на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

Дуда и Зеленский договорились максимально привлекать международное сообщество и приложить все усилия, чтобы не допустить строительства российского газопровода.

"Этот проект, по сути, – ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта – это гарантия энергетической безопасности Европы", – подчеркнул президент Украины.

Также президенты обсудили борьбу с пандемией коронавируса и в частности вакцины. Зеленский поблагодарил Дуду за инициативу передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, которую Польша получит в рамках совместных закупок ЕС. Это может произойти уже в марте.

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Президенты Украины и Польши говорили и о мирном урегулировании на Донбассе. В частности Зеленский посетовал, что количество нарушений со стороны пророссийских боевиков увеличилось и поблагодарил Дуду за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Отдельной темой стали ряд инфраструктурных проектов у границы между Украиной и Польшей – а именно строительство и ремонт дорог и модернизация пунктов пропуска.

Зеленский также пригласил президента Польши посетить Украину и принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите "Крымской платформы".

Напомним, 10 февраля стало известно, что Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca на бесприбыльной основе.

Мы также сообщали, что главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода "Северный поток – 2".

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Польша вакцина Владимир Зеленский Анджей Дуда Северный поток 2 AstraZeneca
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