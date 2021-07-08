Газ, НАТО и крымские татары: что еще обсудили Зеленский и Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский / коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили источники и маршруты поставки газа, новый украинский закон о коренных народах, проведение Совета стратегического партнерства в Украине и много других вопросов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский считает, что стратегическое партнерство между Украиной и Турцией динамично развивается и является примером настоящих дружеских отношений, подкрепляющихся конкретными делами. Он также поблагодарил Турцию за поддержку Украины на пути к полноправному членству в НАТО.

"Особенно ценю это дружественное проявление в условиях агрессии РФ против Украины", – подчеркнул он.

О чем говорили президенты

Обменялись мнениями о важности углубления сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

"Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией – важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, и реальным примером такой работы является взаимодействие в формате "Квадрига", - отметил Зеленский.

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Обсудили перспективы взаимодействия в энергетической сфере.

Президент Украины отметил, что для нашей страны, как и для Турции, актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа. Главы государств договорились о проработке возможных вариантов взаимодействия в этой области.

Отметили активизацию работы переговорной группы и констатировали необходимость финализации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

между Украиной и Турцией. Зеленский отметил важность принятия Закона "О коренных народах Украины", в частности для крымских татар .

. Подтвердили договоренность провести следующее заседание Совета стратегического партнерства в Украине.

в Украине. Зеленский поблагодарил Эрдогана за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за непризнание оккупации Крыма и защиту прав и законных интересов крымскотатарского народа.

Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая в Литве на Конференции по вопросам реформ в Украине, обратился к НАТО с просьбой четко озвучить требования для членства в Альянсе.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: