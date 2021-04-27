"Для общей деэскалации": о чем могут договориться Зеленский и Путин

Глобального прорыва в переговорах ждать не стоит. Фесенко объяснил, почему эта встреча все равно важна

По итогам возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина вряд ли стоит ожидать серьезного прорыва в переговорах: максимум – новое перемирие на Донбассе.

Об этом написал в Facebook политолог Владимир Фесенко.

По его словам, опять проявляется феномен "упертости" Зеленского: сначала Путин несколько месяцев игнорировал украинского лидера, но в итоге сдался под его напором.

"Вынужден был сначала публично ответить, хотя и с неприемлемыми условиями. Ну а теперь обсуждается и сама возможность реальной встречи. Вторая причина, почему Путин мог согласиться на эту встречу, – на этом настаивают западные переговорщики", – пишет Фесенко.

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Политолог считает, что не стоит ждать глобального прорыва в переговорах, однако уверен – такая встреча необходима.

"Для общей деэскалации ситуации на Донбассе, и для деэскалации на наших границах, в том числе в Азовском море и в Керченском проливе, и в акватории Черного моря. Лучше переговоры, чем война. Главная тема, которую надо обсуждать, – возобновление устойчивого перемирия на Донбассе. Договориться о чем-то большем – вряд ли возможно", – подчеркнул эксперт.

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