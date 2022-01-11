Точно в тюрьму! Песня о возвращении Порошенко раздраконила власть

Ситуация с уголовным преследованием пятого президента Украины и лидера парламентской партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко не оставила равнодушной даже людей творческих. В ожидание возвращения Петра Алексеевича в Украину начали даже писать песни.
"Возвращение Петра"
На Ютубе появилось видео композиции под названием "Порошенко будет с нами". Автор произведения музыкант и публицист Владимир Завгородний в песенном стиле предлагает "всем миром" встречать Петра Порошенко 17 января, когда политик обещал вернуться в Украину.
"Слушайте и смотрите, не говорите, что не видели:
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17-го января Порошенко будет в Киеве.
Будем его встречать, в толпе узнаем, и отыщем;
Кстати, билеты взять можно на "Вовину тыщу", – поет исполнитель.
Автор предполагает, что встреча может затянуться, поэтому советует взять с собой "зонтики, термосы, хорошее настроение".
"Берите зонтики, термосы, хорошее настроение,
Давайте станем свидетелями Порошенко возвращения,
Давайте увидим, как спустится он с холма медлительно.
(О месте сбора, я полагаю, будет объявлено дополнительно.)", –говорится в композиции.
Также в произведении говорится о том, что, конечно же, возвращение Петра Алексеевича в страну улучшит ситуацию с экономикой, российский газопровод "Северный поток – 2" никогда не будет сертифицирован и никто не заболеет гриппом или коронавирусом.
"Но как только Порох вернется, наладится все в момент:
Шуфрич снова получит в лицо, наполнится госбюджет,
"Нафтогаз" станет прибыльным, перестанут опаздывать поезда
И "Северный поток – 2" не сертифицируют уже никогда".
Подписчикам ютуб-канала Владимира Завгороднего песня о Порошенко понравилась. Многие считают эту композицию хитом с перспективным будущим.
Пользователи Ютуба предлагают автору не останавливаться и продолжить свое творчество в данном направлении.
Ответ
Свой ответ на "хит о Порошенко" дал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский на своем телеграм-канале.
"Честно говоря, фраза – я принес благую весть, у меня рифмуется только с – Порошенко должен сесть. Но возможно, я немного предвзят, как поэт", – написал Бужанский.
И добавил кадр из фильма "17 мгновений весны", где полиция не рискнула арестовать генерала нацистской Германии Карла Отто Вольфа.
Вокруг Порошенко
- Напомним, пятый президент Украины обещал вернуться в страну 17 января после совершения ряда международных визитов и празднования новогодних праздников.
- По заверениям политика, он готов прибыть в ГБР на допросы, но не был готов ради этого отказаться от ранее запланированных визитов за границей. "Я приеду – поговорим", – сказал Порошенко в одном из интервью из Польши, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому.
- Не дождавшись возвращения бывшего лидера страны, прокуроры через суд наложили арест на активы Петра Алексеевича, куда, согласно первой информации, попали телеканалы "Прямой" и "5 канал".
- Позже ГБР опровергло арест медиаактивов, которым Порошенко уже не владеет.
- На данном этапе лидер "Европейской солидарности" готовит мощную юридическую поддержку, на что, согласно данным из Единого государственного реестра деклараций, он уже потратил 11 млн гривен.