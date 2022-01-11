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Точно в тюрьму! Песня о возвращении Порошенко раздраконила власть

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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11 января, 18:56
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Сторонники пятого президента записали рэп в поддержку. "Слуги" потроллили оппонентов
Владимир Завгородний посвятил песню ситуации с Порошенко / Коллаж "Сегодня"
Владимир Завгородний посвятил песню ситуации с Порошенко / Коллаж "Сегодня"

Ситуация с уголовным преследованием пятого президента Украины и лидера парламентской партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко не оставила равнодушной даже людей творческих. В ожидание возвращения Петра Алексеевича в Украину начали даже писать песни.

"Возвращение Петра"

На Ютубе появилось видео композиции под названием "Порошенко будет с нами". Автор произведения музыкант и публицист Владимир Завгородний в песенном стиле предлагает "всем миром" встречать Петра Порошенко 17 января, когда политик обещал вернуться в Украину.

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"Слушайте и смотрите, не говорите, что не видели:

17-го января Порошенко будет в Киеве.

Будем его встречать, в толпе узнаем, и отыщем;

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Кстати, билеты взять можно на "Вовину тыщу", поет исполнитель.

Автор предполагает, что встреча может затянуться, поэтому советует взять с собой "зонтики, термосы, хорошее настроение".

"Берите зонтики, термосы, хорошее настроение,

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Давайте станем свидетелями Порошенко возвращения,

Давайте увидим, как спустится он с холма медлительно.

(О месте сбора, я полагаю, будет объявлено дополнительно.)", говорится в композиции.

Также в произведении говорится о том, что, конечно же, возвращение Петра Алексеевича в страну улучшит ситуацию с экономикой, российский газопровод "Северный поток – 2" никогда не будет сертифицирован и никто не заболеет гриппом или коронавирусом.

"Но как только Порох вернется, наладится все в момент:

Шуфрич снова получит в лицо, наполнится госбюджет,

"Нафтогаз" станет прибыльным, перестанут опаздывать поезда

И "Северный поток – 2" не сертифицируют уже никогда".

Подписчикам ютуб-канала Владимира Завгороднего песня о Порошенко понравилась. Многие считают эту композицию хитом с перспективным будущим.

Пользователи Ютуба предлагают автору не останавливаться и продолжить свое творчество в данном направлении.

Ответ

Свой ответ на "хит о Порошенко" дал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский на своем телеграм-канале.

"Честно говоря, фраза – я принес благую весть, у меня рифмуется только с Порошенко должен сесть. Но возможно, я немного предвзят, как поэт", написал Бужанский.

И добавил кадр из фильма "17 мгновений весны", где полиция не рискнула арестовать генерала нацистской Германии Карла Отто Вольфа.

Вокруг Порошенко

  • Напомним, пятый президент Украины обещал вернуться в страну 17 января после совершения ряда международных визитов и празднования новогодних праздников.
  • По заверениям политика, он готов прибыть в ГБР на допросы, но не был готов ради этого отказаться от ранее запланированных визитов за границей. "Я приеду – поговорим", – сказал Порошенко в одном из интервью из Польши, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому.
  • Не дождавшись возвращения бывшего лидера страны, прокуроры через суд наложили арест на активы Петра Алексеевича, куда, согласно первой информации, попали телеканалы "Прямой" и "5 канал".
  • Позже ГБР опровергло арест медиаактивов, которым Порошенко уже не владеет.
  • На данном этапе лидер "Европейской солидарности" готовит мощную юридическую поддержку, на что, согласно данным из Единого государственного реестра деклараций, он уже потратил 11 млн гривен.

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