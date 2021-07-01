Этих "зайчиков" там точно не будет: Резников об участии боевиков в "нормандском формате"

Если Москва включит в состав своей делегации боевиков на нормандские переговоры, то сделает большой подарок Украине

Фото: facebook.com/MinistryForReintegrationTOT

Украина не допустит участия представителей боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" в работе "нормандского формата". А если Россия их затянет туда, то с ними за один стол переговоров никто не будет садиться.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает ZN.UA.

Кремль рассматривает возможность подключения американцев к "нормандскому формату" только в том случае, если стороны согласятся принять в переговорный процесс т.н. "министров иностранных дел ДНР и ЛНР" Наталью Никонорову и Владислава Дейнего.

"Нет, это совершенно исключено. Эти "зайчики" там точно присутствовать ни в каком виде не могут. … На встречах политических советников "нормандского формата" четыре участника и четко понятно: посредники-модераторы – представители Германии и Франции Ян Хеккер и Эммануэль Бон, а Дмитрий Козак и Андрей Ермак – представители сторон конфликта России и Украины соответственно", – объяснил Резников.

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Он не исключает, что Россия может пригласить представителей боевиков в "нормандский формат", но с ними никто не будет сидеть за одним столом переговоров.

"Россияне могут хоть десять раз пригласить этих персонажей как самостоятельных игроков, но им даже никто визы не даст и въезд в страну не разрешит. Потому что они не субъекты. Я могу за многое покритиковать наших партнеров, но заверяю вас: вопрос, кто является сторонами конфликта и какая у кого субъектность, даже не дискутируется", – говорит вице-премьер.

Если же российская делегация включит Никонорову и Дейнего в свой состав, это будет подарком для Украины.

"Если российская сторона их позовет и заявит членами российской делегации, мы им только поаплодируем за этот подарок: они сделают для всего мирового сообщества окончательное подтверждение, кто есть кто", – резюмировал Резников.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказывал, что Россия в "нормандском формате" настаивает на том, чтобы стороной конфликта выступали ОРДЛО, а не Москва.