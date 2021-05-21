Есть один главный приоритет: Ляшко о первом дне работы в Минздраве

Новый глава ведомства пришел на старое место работы – в Минздраве он не новый человек

Виктор Ляшко под Министерством здравоохранения. Скриншот

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что главный приоритет его работы на первый 100 дней – вакцинировать пять миллионов украинцев.

Об этом он сказал телеканалу "Украина 24" перед входом в Минздрав.

"Вчера было только представление некоторым руководителям директоратов (Минздрава), с некоторыми отделами вечером остались, переговорили. Я всех их знаю, я ж тут работаю не первый день", – сказал он.

По его словам, перед ним стоит серьезная задача на посту министра.

"Цель амбициозная поставлена – ввести 10 миллионов доз, поэтому работаем над этим. Именно это приоритет – за 100 дней", – сказал Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", Виктор Ляшко 20 мая в Верховной Раде перед избранием министром озвучил амбициозные планы – он намерен победить ковид и обеспечить биологическую безопасность страны.

Тем временем в "Слуге народа" заявили, что могут через сто дней поднять вопрос об отставке Ляшко.