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Ляшко озвучил амбициозные планы: что обещает новый министр здравоохранения

20 мая, 12:14

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Новый глава МОЗ говорит, что в приоритетах – преодоление ковида и биологическая безопасность населения

Виктор Ляшко/скриншот

Виктор Ляшко/скриншот

Назначенный министром здравоохранения Виктор Ляшко назвал приоритетом работы в должности главы Минздрава преодоление COVID-19 и очертил другие направления работы министерства.

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Об этом сообщает информагентство Укринформ.

"Не скажу сенсации, что приоритетом номер один для меня является преодоление коронавирусной болезни. Мы сделаем все, чтобы украинцы могли вакцинироваться, работать и путешествовать... К концу 2021 года все, кто хочет вакцинироваться от COVID-19, смогут это сделать", – сказал Ляшко, выступая в Верховной Раде.

Также он отметил, что еще одним приоритетом работы Минздрава будет биологическая безопасность населения. По его словам, к осени планируется пересмотреть подходы к реагированию на радиационные и химические угрозы.

Кроме этого, Ляшко отметил необходимость собственного производства иммунобиологических препаратов в Украине и сообщил, что Минздрав определит перечень критически важных медикаментов и предложит устойчивый госзаказ на них с тем, чтобы инвесторы развернули в Украине для их производства мощности и приоритетно предоставили эту продукцию для внутреннего рынка .

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Также, по словам новоиспеченного главы Минздрава, планируется расширение программы "Доступные лекарства", внедрение дополнительной оплаты больницам за достигнутый результат лечения, а не за факт госпитализации. До конца года также планируется утвердить ряд новых отраслевых стандартов.

Напомним, Ляшко дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 млн украинцев.

А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что если Ляшко не выполнит обещание о вакцинации 5 млн украинцев, то будет отправлен в отставку.

Видео: Сегодня

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