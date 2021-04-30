Еще одна отставка? В Раде хотят уволить очередного министра

Отставки главного финансиста страны добиваются 17 депутатов, а накануне в Слуге народа намекали на кадровые перестановки в Кабмине

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко. Документ уже опубликован на сайте парламента.

Желающими уволить главного финансиста страны выступили 17 депутатов, из них 15 "слуг народа" и двое бывших "слуг".

Отметим, что накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекнул журналистам, что "могут быть еще несколько кадровых переназначений" в правительстве. Возможно, имел в виду и Марченко.

Реклама

"Я имею в виду, что кто-то будет уволен, а кто-то трудоустроен. Я думаю, 2 кандидата", – сказал Арахамия.

Отметим, недавно Сергей Марченко поскандалил с главой исполкома Национального совета реформ Михеилом Саакашвили. Они обменялись оскорблениями, а главный реформатор страны обвинил министра финансов в причастности к коррупции на таможне.

Тем временем в правительстве может быть еще одна громкая отставка. Депутаты созывают внеочередное заседание Рады, чтобы рассмотреть вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Но пока только депутаты хотят обратиться к Кабмину.

Смотрите также в нашем сюжете о назначении нового министра энергетики:

Видео: Сегодня