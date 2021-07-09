Домашний арест Медведчуку, Зеленский уволил Мендель и голые украинки в Черногории – главные новости СЕГОДНЯ

Пока в Киеве суд избирал меру пресечения Виктору Медведчуку, до Антарктиды добралась украинизация, а у Зеленского появился новый пресс-секретарь

Суд над Виктором Медведчуком и кадровые решения Зеленского - главные новости дня. Фото: коллаж "Сегодня"

Суд оставил Виктора Медведчука под домашним арестом, Владимир Зеленский провел масштабные перестановки в Офисе президента, Верховная Рада хочет заняться регулированием электросамокатов, а в Антарктиде "украинизировали" полуостров Киев.

"Сегодня" собрали самые важные новости за пятницу, 9 июля.

Медведчук остался под домашним арестом

Виктор Медведчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене, на два месяца продлили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Соответствующее решение утром принял Печерский районный суд Киева, который накануне перенес заседание, на котором адвокаты добивались для своего подзащитного замены меры пресечения на ночной домашний арест. Судья Сергей Вовк отклонил это ходатайство.

Перестановки в ОПУ

Зеленский назначил себе и Ермаку новых помощников / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел перестановки на Банковой для усиления гуманитарного и информационного направления работы.

Среди назначений:

Алексей Днепров стал заместителем руководителя Офиса президента по гуманитарным вопросам;

замглавы ОПУ Юрий Костюк – советником президента Украины по стратегическим вопросам развития государства и стремительной трансформации общественных процессов;

Мария Витушок – главой Аппарата ОПУ;

ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем президента.

Рада взялась за электросамокаты

Водителям самокатов придется ездить по проезжей части / Фото: freepik.com

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В Верховной Раде зарегистрирова ли законопроект "о внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно движения самобалансирующих транспортных средств, оборудованных электродвигателями".

Этим законопроектом народные избранники наконец-то приравняют электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочий электротранспорт к участникам дорожного движения.

Kyiv в Антарктиде

Полуостров Киев на карте. Фото: коллаж "Сегодня"

Научный комитет по антарктическим исследованиям зарегистрировал новое географическое название полуострова Киев – Kyiv Peninsula – в сводном каталоге географических названий Антарктики.

Полуостров Киев находится на континенте напротив архипелага Аргентинских островов (географические координаты: 65 ° 15.0 'пд.ш.; 63 ° 41.0' з.д.). Это преимущественно покрытый ледниками полуостров овальной формы, который находится на континенте напротив архипелага Аргентинских островов.

Голые украинки в Черногории

Украинские любительницы горячих фотосессий схлопотали добротный штраф в Черногории. Фото: коллаж "Сегодня"

После "эротических" скандалов в ОАЭ и Турции украинские туристки продолжили свой "флешмоб" и разделись прямо посреди дороги в черногорском Которе.

Как результат – штраф по 450 евро для каждой или по 300, если они откажутся от права оспорить это решение.

О чем еще говорят в Украине и мире 9 июля, смотрите в видеосюжете: