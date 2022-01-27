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Заждались! Российские СМИ показали Путина на кладбище (фото)

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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27 января, 16:14
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Люди жаловались, что из-за Путина их не пускали на территорию
Путина на кладбище охраняли снайперы. Коллаж "Сегодня"
Путина на кладбище охраняли снайперы. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин почтил память погибших блокадников на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Он возложил цветы к могиле, где похоронен его старший брат, умерший ребенком в блокаду.

Президент России почтил память жертв блокады Ленинграда, которая закончилась 78 лет назад. Также Путин возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина", сообщает РИА Новости.

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Владимир Путин сходил на кладбище в Санкт-Петербурге
Владимир Путин сходил на кладбище в Санкт-Петербурге / Фото: Reuters

Ряд российских СМИ написал, что пока Путин возлагал цветы, петербуржцы, в том числе живые блокадники, ждали на морозе за металлическим ограждением. В частности, Telegram-канал "Команда Навального" написал:

"Путин идёт по Пискаревскому кладбищу в Петербурге, пока пожилые блокадники с цветами стоят на морозе за забором, потому что их не пускают. Царь приехал, народ подождёт".

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"Путин на кладбище — это, конечно, символично. Многие россияне заждались", — комментирует событие Telegram-канал "Крем".

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Журналист российского издания "Ведомости" Святослав Афонькин также написал, что из-за Путина людей не пускали на кладбище.

"Очень пожилые женщины прошли в метель к кладбищу пешком, чтоб отдать дань памяти жертвам войны. Но полиция остается непреклонной и нечего не говорит. Вы хоть немного удивились?" — заявил он в Twitter.

Издание "Фонтанка" пишет, что почти три десятка ветеранов и желающих почтить память погибших во время блокады не смогли пройти к вечному огню и памятнику "Мать-Родина".

"Вышел Беглов (губернатор Петербурга) и сказал, что мы сможем пройти только после того, как официальные делегации выйдут. Но нас снова не пускают — сказали после 15 часов", — рассказала журналистам пожилая женщина, стоявшая перед пунктом пропуска на кладбище.

"Фонтанка" также опубликовала фото снайперов на крыше здания на кладбище.

Снайперы на Пискаревском кладбище во время визита Путина. Фото fontanka.ru
Снайперы на Пискаревском кладбище во время визита Путина. Фото fontanka.ru

У Путина отрицают закрытие кладбища

Эти заявления прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, местных жителей свободно пускали на Пискаревское кладбище.

"Незначительно только попросили подождать, когда Путин возлагал цветы, но и то это было очень быстро. На это ушло не более 10 минут. И потом все продолжили спокойно. Поэтому это не соответствует действительности", — рассказал Песков изданию "Подъем".

Любит гулять в одиночестве

В 2013 году в сети активно обсуждалось видео, на котором Путин после церемонии прощания со своим тренером по дзюдо Анатолием Рахлиным решил в одиночестве прогуляться по улице Санкт-Петербурга.

В 2022 году Владимир Путин в одиночку встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. Это домовой храм резиденции президента, куда закрыт вход обычным верующим. Даже священник, проводивший службу, находился от президента РФ на расстоянии.

Владимир Путин встретил Рождество в одиночестве
Владимир Путин встретил Рождество в одиночестве / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин
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