Дело о земле в Крыму закрыто: суд вынес неожиданное решение по Тупицкому

Антикоррупционеры выписали экс-главе КСУ три протокола об административных правонарушениях, но все было зря

Александр Тупицкий. Фото: ccu.gov.ua

Голосеевский районный суд Киева закрыл производства по трем протоколам об административных правонарушениях в отношении экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Об этом рассказал руководитель аппарата суда Артем Щербак.

Суд закрыл производства "в связи с отсутствием состава административного правонарушения" по двум протоколам о конфликте интересов и еще по одному о недостоверном декларировании.

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Что это за протоколы и в чем обвиняли Тупицкого

Конфликт интересов и ГБР. 9 марта в КСУ поступило обращение ГБР о совершении Тупицким существенного дисциплинарного проступка – речь идет о созыве собрания судей КСУ, хотя он был отстранен от исполнения обязанностей указом президента.

Заместитель главы КСУ Сергей Головатый, который временно исполняет обязанности Тупицкого, созвал специальное пленарное заседание для направления обращения ГБР на рассмотрение Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ. А вот Тупицкий, несмотря на свое отстранение, незаконно издал распоряжение об отмене созыва Головатым специального заседания и назначил его на другую дату. Имея реальный конфликт интересов, Тупицкий не сообщил об этом суду.

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Земля в Крыму и скандальное голосование в КСУ. 1 октября 2020 года Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило тогда еще главе КСУ запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой земельный участок в Крыму, полученный им по законодательству России. За это он должен был получить админпротокол.

А уже 27 октября Тупицкий голосовал за решение, которым признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы. Таким образом, Тупицкий совершил действия в условиях реального конфликта интересов.

Как сообщали новости "Сегодня", тем временем в суд уже передали уголовное производство против Тупицкого – его обвиняют в подкупе свидетеля и даче ложных показаний.