"Что говорит этот урод?": Ярош жестко разнес Лукашенко за слова о захвате Украины

Дмитрий Ярош (справа) жестко ответил на заявления Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший лидер "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош ответил на интервью самопрровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, в которой тот грозил Украине ракетным ударом за "пересечение красных линий".

"Друзья, вы слышали, что городит этот урод Лукашенко? Он действительно дебил, представивший себя полководцем! Побегало чудо испуганное с АКС-74У, загнало мирных белорусских безоружных протестантов в концлагеря и верещало, что уничтожит Украину за 3 дня. Ну-ну… Ждем, недобатька, вместе с его старшим братом Путиным. Покажем им Украинское Гостеприимство… Добро пожаловать в ад, твари!" — написал он в Facebook.

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Грозился закончить войну за три дня

В том же интервью Лукашенко заявил, что у нашей страны нет шансов в войне с Россией и ее союзниками.

"Украина никогда с нами не будет воевать. Это война продлится ну максимум 3-4 дня. Там некому будет воевать против нас. Те, кого показывают с автоматами деревянными, как они тренируются, так мы сейчас с тобой выйдем в соседний зал и снимем на телефон тренировку", — заявил он.

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Дмитрий Ярош в ответ на это отметил, что в случае удара российских войск по Украине с территории Беларуси украинские бойцы превратят их жизнь в ад.

"Мы, украинцы, уважаем и любим белорусов. Но если удар по нам будет нанесен с вашей территории, мы превратим вашу "мирную" холуйскую жизнь в ад", – написал он.

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Угроза нападения со стороны Беларуси

В феврале Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза.

В Министерстве обороны Беларуси раскрыли план военных учений совместно с российскими войсками. На учениях условные государства Северная Федерация и Республика Полесье будут противостоять агрессивным западным странам, названным Нярис, Помория и Клопия.

В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом для возможной агрессии против Украины. Лукашенко же заявляет, что учения носят оборонительный характер.

Американская компания опубликовала новые снимки с расположением военной техники в Беларуси в пределах 50 км от границы с Украиной.