Версія українською
$ 27,98
33,48

Чиновников будут сажать за ложь в декларациях: Рада сделала первый шаг

15 апреля, 16:25

Сергей Мартынец

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Что светит чиновникам

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении законопроект №4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование или умышленное невнесение данных в декларацию. Теперь чиновникам "светит" даже тюрьма.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Реклама

Новые штрафы и тюрьма для чиновников

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря 2020 года Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях. Минимальный порог, с которого наступает ответственность для чиновников, – за ложь на сумму от 227 000 грн светит административная ответственность.

Новости на эту же тему:
Верховная Рада декларация наказание ответственность е-декларирование

Источник: Сегодня

Реклама