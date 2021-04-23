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Чего Украине ждать от Путина: "Свобода слова Савика Шустера"

23 апреля, 15:47

Сергей Мартынец

Политики также будут разбираться, почему слуга народа Шевченко поехал в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят новый виток агрессии России против Украины, и как далеко пойдет российский президент Владимир Путин.

Также политики будут разбираться, почему народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко поехал в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко. А еще обсудят, что значит, когда россияне говорят: "Вернем Харьков".

В программе представят результаты эксклюзивного опроса "Свободы слова Савика Шустера", хотят ли украинцы выехать в другие страны на постоянное место жительства.

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Гостями студии станут:

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Источник: Сегодня

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