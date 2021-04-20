Нардеп Шевченко заявил, что привез из Минска тайное послание для Зеленского (видео)

Депутат от "Слуги народа" рассказал подробности своей скандальной поездки в гости к Лукашенко

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко передал через него информацию президенту Украины Владимиру Зеленскому и нескольким нардепам.

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Об этом Шевченко сказал журналистам в аэропорту "Борисполь" по прилете из Минска, сообщает Pavlovsky News.

"Я подойду, скажу этим людям то, что он (Лукашенко) передал", - сказал нардеп.

По словам Шевченко, Лукашенко выступил инициатором встречи, когда увидел его в зале Верховной Рады с флагом Беларуси.

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По словам нардепа, это была ознакомительная встреча, но обсуждали и конкретные вопросы, в частности, помощь украинским больным по вопросам трансплантации.

"Я занимаюсь реальной политикой, а не зашкварами в ресторанах с проститутками и прочим мракобесием. Многим это не нравится. Откройте статью 17 закона про статус народного депутата. Там четко написано, что нардеп имеет право встречаться с лидерами государств", - заявил Шевченко.

Ранее в "Слуге народа" отреагировали на скандальный визит нардепа в Беларусь.

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Напомним, Украина, как и все цивилизованные страны, не признала выборы в Беларуси легитимным и не считает Александра Лукашенко законно избранным президентом этой страны.

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