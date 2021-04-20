Українська
$ 28,01
33,71
  1. Новости политики

Нардеп Шевченко заявил, что привез из Минска тайное послание для Зеленского (видео)

20 апреля, 21:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Депутат от "Слуги народа" рассказал подробности своей скандальной поездки в гости к Лукашенко

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко передал через него информацию президенту Украины Владимиру Зеленскому и нескольким нардепам.

Реклама

Об этом Шевченко сказал журналистам в аэропорту "Борисполь" по прилете из Минска, сообщает Pavlovsky News.

"Я подойду, скажу этим людям то, что он (Лукашенко) передал", - сказал нардеп.

По словам Шевченко, Лукашенко выступил инициатором встречи, когда увидел его в зале Верховной Рады с флагом Беларуси.

Читайте также: Мы говорили с Путиным: Лукашенко "впаривает" кремлевский вариант по Донбассу

В тренде
"Россию ждут серьезные последствия": ряд стран ПАСЕ выступил с жестким заявлением
Реклама

По словам нардепа, это была ознакомительная встреча, но обсуждали и конкретные вопросы, в частности, помощь украинским больным по вопросам трансплантации.

"Я занимаюсь реальной политикой, а не зашкварами в ресторанах с проститутками и прочим мракобесием. Многим это не нравится. Откройте статью 17 закона про статус народного депутата. Там четко написано, что нардеп имеет право встречаться с лидерами государств", - заявил Шевченко.

Ранее в "Слуге народа" отреагировали на скандальный визит нардепа в Беларусь.

Видео: Сегодня

Напомним, Украина, как и все цивилизованные страны, не признала выборы в Беларуси легитимным и не считает Александра Лукашенко законно избранным президентом этой страны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь Украина Владимир Зеленский слуга народа Евгений Шевченко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

РФ готовится напасть на Украину? Самые вероятные сценарии и цена вторжения (видео)
РФ готовится напасть на Украину? Самые вероятные сценарии и цена вторжения (видео)Россия
Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядят
Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядятВласть
Зачем Путин подтянул войска к Украине: в ОПУ назвали причину
Зачем Путин подтянул войска к Украине: в ОПУ назвали причинуВласть
Будут страшные потери: Аваков пригрозил России
Будут страшные потери: Аваков пригрозил РоссииВласть
Нардеп Шевченко встретился с Лукашенко: как отреагировали в
Нардеп Шевченко встретился с Лукашенко: как отреагировали в "Слуге народа" (видео)Власть
Пасха снова на карантине: Зеленский обратился к украинцам с просьбой
Пасха снова на карантине: Зеленский обратился к украинцам с просьбойВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять