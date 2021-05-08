"Свободовец" напомнил, что на второй год союзничества с Германией и совместного дерибана Европы Молотов согласился присоединиться к "гитлеровской коалиции"

/ Фото: УНИАН

Украинцы должны помнить, что в начале Второй мировой войны союзником нацистской Германии был СССР, а глава советского правительства Вячеслав Молотов лично общался с Адольфом Гитлером и даже соглашался на присоединение к оси Берлин – Рим – Токио.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

"А кто это в такой теплой, дружеской атмосфере пьет чаек с Гитлером? Гитлер, правда, пьет водичку, но это такое. Наверное Бандера? Ой, нет он. Конавалец? Нет. А кто это? А это товарищ Молотов, председатель Совета народных комиссаров (то есть глава правительства) СССР, нарком иностранных дел. Ноябрь 1940, Берлин. Второй год мировой войны, второй год союзничества, взаимной поддержки и совместного дерибана Европы между Москвой и Берлином", – написал Ильенко и обнародовал архивное фото.

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Он также напомнил, что после возвращения из Берлина в Москву Молотов пригласил к себе немецкого посла и передал ему официальное письмо от правительства СССР, где заявлял о согласии на присоединение к оси Берлин – Рим – Токио, то есть к "гитлеровской коалиции" во Второй мировой войне. Но немцы отказались выполнять "хотелки" СССР, и Москва вынужденно сменила сторону.

"Вот такая история. Не давайте вешать себе на уши лапшу", - резюмировал Ильенко.

Напомним, сегодня, 8 мая, Украина и мир отмечают День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны. Это день стал датой окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии был подписан Антигитлеровской коалицией 8 мая в 23:01 по Берлину.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что очень трепетно относится к 9 мая и считает для себя День победы святым днем, а Россию обвинил в показушности в вопросе Второй мировой войны.