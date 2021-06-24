Обстрел британского корабля Defender у берегов Крыма – что это было на самом деле?

Есть мнение, что британцы организовали военно-политическое унижение России, показав, что она не сможет доминировать в Черном море

В среду, 23 июня, в Черном море произошел инцидент между вооруженными силами России и Великобритании, который едва не перерос в боевое столкновение. Британский военный корабль HMS Defender прошел вблизи крымского мыса Фиолент. Его тут же начали преследовать российские корабли и самолеты.

В репортаже корреспондента Би-Би-Си, который находился на корабле, слышно, как россиянин обращается к морякам Defender на английском: "Если вы не измените курс, я открою огонь".

Мыс Фиолент – это фактически Севастополь. Получается, британский военный корабль прошел в пределах видимости (на расстоянии 12 км) от базы Черноморского флота ВМС РФ.

Это случилось в тот же день, когда Россия заявила, что выступает против учений НАТО Sea Breeze, которые сейчас начинаются в Черном море. Именно ради этих учений пятью днями ранее Defender пришватровался в порту Одессы.

В Кремле это назвали провокацией. "Сегодня" выяснял, что же это было на самом деле.

Стрельба возле мыса Фиолент

23 июня Министерство обороны РФ сообщило о предупредительной стрельбе по эсминцу ВМС Великобритании HMS Defender, который якобы нарушил "их" границу возле мыса Фиолент у оккупированного Крымского полуострова. Пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ открыл огонь в сторону английского судна, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре осколочно-фугасные авиабомбы. После этого HMS Defender покинул оккупированные воды, а британского посла и военного атташе вызвали "на ковер" в российские МИД и Минобороны.

Военные даже опубликовали видео, снятое якобы до атаки:

В свою очередь в Лондоне заявили, что никто их корабль не обстреливал. "В Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути сбрасывались бомбы", – сообщили в Минобороны Соединенного Королевства. По информации ведомства, HMS Defender "совершал мирный проход через территориальные воды Украины в согласовании с международным правом". "Defender совершал обычный транзит из Одессы в направлении Грузии по международно-признанному морскому коридору. При этом российские судна отслеживали его движение", – подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Британские военные предположили, что РФ проводит в Черном море учения по артиллерийской стрельбе, а "выступление" россиян является предупреждением морского сообщества об их деятельности.

Но все это формальные ответы. Британцы, проходя вблизи Севастополя, вероятно понимали все последствия. А они представлялись простыми.

Россияне будут встревожены случившимся. Они не станут открывать огонь по английскому кораблю.

Потому что именно так действовали и подразделения НАТО, когда Россия нарушала границы государств, которые входят в Североатлантический альянс.

Военные провокации для картинки в прессе

Западные СМИ не раз обращали внимание на то, что Россия регулярно создает военные провокации вблизи территории Евросоюза. Инциденты часто случались в 2014-2017 годах. Чаще всего это происходило над странами Балтии и Скандинавии. В 2015 году было зафиксировано более 400 нарушений со стороны россиян. Затем количество случаев стало меньше. Но все-таки инциденты происходят ежегодно.

Британские СМИ еще в 2014 году сделали предположение: все это делается просто ради пиара – чтобы европейские медиа написали о военной мощи России. Никакой другой выгоды подобные маневры не приносят.

"Россия пытается всем напомнить, что она по-прежнему представляет серьезную силу в воздухе", – отмечал по этому поводу в 2014 году, в интервью Financial Times Джеймс Роджерс, лектор Балтийского колледжа обороны.

Российские истребители Су-35C нарушили воздушное пространство Эстонии / Фото: Минобороны РФ

Пощечина России за ее хамское поведение

Вероятно, Великобритания решила ответить России зеркальным способом, подведя к Севастополю, в котором расположена главная военно-морская база Черноморского флота ВМФ РФ, свой самый современный ракетный эсминец. Тем самым она показала миру, что Россия не настолько великая и грозная военная держава, какой пытается выглядеть. Об этом "Сегодня" говорит военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Это была спецоперация Королевского ВМФ Великобритании и политическое унижение России", – уверен Жданов.

По мнению эксперта, инцидент был провокацией НАТО с целью проверки реакции России.

"Альянс убедился, что Россия его панически боится и не осмелится стрелять в НАТО", – объясняет Жданов.

Он также отметил, что флот Великобритании придерживается международного морского права, согласно которому Крымский полуостров и часть Черного моря возле него являются территорией Украины.

"Россия даже не может предоставить доказательства обстрела британского корабля. А если бы они их предоставили, Великобритания могла бы обратиться в международный суд, обвинив Россию, устроившую стрельбу в украинском море, в пиратстве", – говорит Жданов.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО, генерал-лейтенант Игорь Романенко также подчеркивает, что Великобритания продемонстрировала свою позицию и позицию стран НАТО: "Крым – это Украина".

"Выполнение норм международного морского права является принципиальным для Великобритании, которая исторически себя считает "владычицей морей". У английских моряков это на генном уровне. Поэтому они крайне негативно относятся к России, которая постоянно нарушает международное право. Страны Большой семерки и НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Британцы подчеркнули, что Defender шел в украинских водах и не нарушал территорию России", – говорит он.

Романенко также отметил, что эсминец направлялся в Грузию, которая, как и Украина, планирует вскоре стать членом НАТО, а инцидент в море произошел в день, когда президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Киев на встречу с Владимиром Зеленским.

"Это была пощечина России за ее хамское поведение", – говорит экс-замглавы Генштаба.

А если бы инцидент перерос в боевое столкновение

Эскадренный HMS Defender (бортовой номер "36") является одним из самых современных и мощных военных кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании. Судно оснащено крылатыми ракетами, артиллерийскими и зенитными установками, а также боевыми вертолетами.

"Вооружения эсминца позволяет сбить те 20 самолетов, которые вылетели на его перехват, и утопить все российские корабли в радиусе 10 км. Это самый современный британский военный корабль. С его пусковой установки через каждые 10 секунд могут выходить 8 ракет, поражающих цели в воздухе, на воде и земле. Defender может сам справиться со всем Черноморским флотом России", – говорит Жданов.

"Эсминец мог накрошить так, что мало бы не показалось", – добавляет Романенко. В то же время эксперты подчеркивают, что цели устроить морской бой у англичан не было.

Что об инциденте заявили в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил действия России, назвав случившееся наглядным доказательством того, что "агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам". "Необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", – заявил Кулеба.

Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрел британского эсминца российскими войсками возле Крыма. Фото: коллаж "Сегодня"

В то же время советник главы Офиса президента Алексей Арестович увидел в действиях россиян попытку срыва будущих учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и стран НАТО и враждебность в отношении международной безопасности.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что сообщения России о якобы нарушении британским эсминцем границ РФ в Черном море рассчитаны на россиян. "Это информационная психологическая операция, направленная в первую очередь на внутреннюю аудиторию Российской Федерации для того, чтобы показывать, что они оберегают родные границы и имеют врага. Главное для россиян – это проецировать угрозу на внутреннюю аудиторию", – сказал он.

Каких последствий стоит ждать Украине

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что скандал между Россией и Великобританией положительно отразится на нашей стране, так как в очередной раз привлечет мировое внимание к ситуации вокруг Крыма и к Крымской платформе.

"Россия пытается сделать заявку на господство в Черном и Азовском морях, которые мечтает превратить в свои "внутренние озера". Сейчас НАТО продемонстрировала, что не собирается с этим мириться и показала, что на демонстрацию военной силы может ответить контрходом", – говорит Карасев.

Кроме того, по словам эксперта, инцидент показал, что, помимо внимания к оккупации Россией Крыма, Украина может рассчитывать на еще большую военную помощь со стороны НАТО.

"Мы получим конкретный политический результат – увеличение возможностей для создания полноценного Военно-морского флота Украины, который вместе с союзниками сможет противостоять агрессии России", – резюмировал политолог.

Великобритания поможет Украине восстановить военный флот. Фото: ВМС Украины

Что было ранее

Британский эсминец HMS Defender D36 зашел в порт Одессы 18 июня. 21 июня на его борту состоялась церемония подписания Меморандума о реализации проектов морского партнерства между Украиной и Великобританией. С украинской стороны договор подписал заместитель министра обороны Александр Миронюк, а с британской – министр по вопросам оборонных закупок Джереми Квин. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

Украина и Великобритания подписали Меморандум о морском партнерстве. Фото: ВМС Украины

22 июня 73-й морской центр специальных операций ВМС Украины проинформировал о проведении совместных учений украинских и британских военных на эсминце. 23 июня посольство России в Соединенных Штатах выступило с призывом отказаться от проведения будущих учений Sea Breeze-2021 в Черном море.