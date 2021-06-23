Агрессия и провокация. Украина осудила Россию за обстрел британского эсминца

Министр Кулеба призывает к качественно новому взаимодействию НАТО с Украиной в Черном море после инцидента возле Фиолента

Инцидент с российским бомбардировщиком, который 23 июня открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender, подтверждает необходимость усиленного взаимодействия между НАТО и Украиной в регионе.

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Об этом 23 июня в своем Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он назвал случившееся наглядным доказательством того, что "агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам".

"Я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", – написал глава МИД в микроблоге.

Напомним, что в Минобороны РФ утверждают, что эсминец Королевских ВМС Великобритании Defender нарушил "их" границу возле мыса Фиолент у оккупированного Крыма. Экипаж якобы предупреждал о том, что откроет огонь, но британские моряки не отреагировали.

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После произошедшего Министерство обороны РФ вызвало военного атташе Великобритании.

Как мы уже сообщали, обстрел корабля случился в преддверии морских учений Sea Breeze 2021. На прошлой неделе эсминец HMS Defender D36 заходил в порт Одессы.

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