Украинцы не верят, что встреча Зеленского с Меркель повлияет на Донбасс и "Северный поток-2"

Больше трети украинцев полагают, что в Германии сильное российское влияние, поэтому встреча глав двух государств не повлияет на прекращение войны на востоке Украины

Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research. Фото: коллаж "Сегодня"

Больше половины украинцев (64,10%) считают, что встреча президента Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, не станет толчком к прекращению войны на Донбассе.

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

В тоже время, 9,70% украинцев, согласно опросу, считают, что встреча все-таки повлияет на эту ситуацию.

Кроме того, больше половины украинцев – 79,10 % считают, что встреча глав государств не поможет остановить строительство Северного потока – 2. И всего лишь 6% респондентов думают наоборот.

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При этом, 50 % украинцев считают, что Германия серьезно настроена завершить строительство Северного потока-2.

40,70 % считают, что у Зеленского недостаточно влияния для ведения переговоров на международном уровне.

36,50 % полагают, что остановка строительства Северного потока-2 возможна только при условии вмешательства со стороны других стран (в частности США)

36,00% украинцев думают, что в Германии сильное российское влияние.

Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research в партнерстве с каналом "Украина" методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 8 июля 2021 года с 12:00 до 15:40. Размер выборки: 1000 респондентов.

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Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Также напомним, Зеленский ответил, чего ждет от встреч с Байденом и Меркель.

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