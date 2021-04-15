Базы ВСУ в Украине нужно размещать по самым высоким стандартам НАТО – Яценюк

Политик назвал задачей номер один для Украины получение Плана действий по членству в НАТО

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк считает, что сейчас Украине реально добиться подписания Плана действий относительно членства в НАТО, поэтому и украинские военные должны быть обустроены по стандартам Альянса.

Об этом политик заявил в эфире телеканала "Еспресо.TV".

Отвечая на вопрос о возможности размещения на территории Украины баз НАТО для сдерживания российской агрессии, Яценюк отметил: "Надо быть реалистом, а не мечтателем. Сейчас необходимо размещать военные базы украинских Вооруженных Сил, которые будут оснащены по самым высоким стандартам НАТО. Вот это – реально. А все остальное – это прожекты".

По его мнению, сейчас реально добиться подписания Плана действий относительно членства в НАТО, совместных учений и финансовой помощи от наших западных партнеров. Это будет реализмом, прагматизмом и адекватностью, говорит политик.

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Яценюк отметил, что сейчас власть начала более-менее адекватно действовать на международной арене: "Те шаги, которые она предпринимает на международной арене, сейчас правильные. Но пока это шаги, которые больше имеют декларативный характер, а не действенный. Надо перейти к конкретным действиям".

"Номер один – План действий по членству в НАТО. Номер два – совместная поддержка всех стран-членов НАТО и Большой семерки против российской агрессии. Номер три – финансовая поддержка. Номер четыре – поставки оружия для Украины. Номер пять – санкции против России. И номер шесть – это запрет "Северного потока", – подчеркнул Яценюк.

Напомним, министр обороны Андрей Таран призвал Запад предоставить Украине План действий по членству в НАТО. По его мнению, это будет сигнал, который сможет предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации на границе нашего государства.