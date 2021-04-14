Українська
$ 28,02
33,32
  1. Новости политики

Таран озвучил средство против имперской политики и агрессивных намерений России

14 апреля, 22:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Европа должна подать недвусмысленный знак России, говорит министр обороны Украины

Министр обороны Андрей Таран считает, что Россия ведет себя настолько агрессивно в отношении Украины потому, что продолжает придерживаться своей старой имперской политики.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Выступая перед членами подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, Таран отметил, что свои агрессивные намерения Россия не скрывала никогда.

"Сейчас российские СМИ являются инструментом циничной пропаганды, через которые распространяются обвинения Украины в провокациях. Но заявляю ответственно: сегодня Украина не дает России никаких оснований, причин или поводов для эскалации военной агрессии", – отметил Таран.

Европейские парламентарии осудили провокационные действия России и концентрацию ее войск вблизи украинской границы и подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В тренде
Россия перебросит на границу с Украиной 110 тысяч "штыков" – разведка
Реклама

Таран напомнил, что советы стран Запада не провоцировать Российскую Федерацию в 2014-м привели к потере Крыма и Донбасса.

"Я призываю вас подать недвусмысленный знак России, что Украины больше не одна, как это было в 2014-м. И самой лучшей демонстрацией этого было бы решение предоставить нашему государству План действий по членству в НАТО. Это будет сигнал, который, по моему мнению, сможет предотвратить дальнейшую эскалацию", – добавил министр обороны.

Напомним, ранее Таран заявил, что Россия может напасть из оккупированного Крыма, чтобы получить доступ к воде, но и не исключена военная провокация на Донбассе.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НАТО пдч Европарламент агрессия агрессия России агрессия в отношении Украины Андрей Таран

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на Facebook
Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на FacebookВласть
Войти в ЕС и НАТО, но без Донбасса – 9 простых вопросов о переговорах Байден – Путин
Войти в ЕС и НАТО, но без Донбасса – 9 простых вопросов о переговорах Байден – ПутинВласть
Россия не нападет на Украину: в США назвали другой опасный сценарий Путина
Россия не нападет на Украину: в США назвали другой опасный сценарий ПутинаВласть
Так выглядит еда депутата:
Так выглядит еда депутата: "слуга народа" показал свой обед в машине (фото)Власть
Семь лет войне на Донбассе – истории украинских граждан, оказавшихся
Семь лет войне на Донбассе – истории украинских граждан, оказавшихся "за поребриком"Власть
Валютные кредиты за день переведут в гривню: Рада приняла нужные законы
Валютные кредиты за день переведут в гривню: Рада приняла нужные законыФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять