Таран озвучил средство против имперской политики и агрессивных намерений России

Министр обороны Андрей Таран считает, что Россия ведет себя настолько агрессивно в отношении Украины потому, что продолжает придерживаться своей старой имперской политики.

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Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Выступая перед членами подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, Таран отметил, что свои агрессивные намерения Россия не скрывала никогда.

"Сейчас российские СМИ являются инструментом циничной пропаганды, через которые распространяются обвинения Украины в провокациях. Но заявляю ответственно: сегодня Украина не дает России никаких оснований, причин или поводов для эскалации военной агрессии", – отметил Таран.

Европейские парламентарии осудили провокационные действия России и концентрацию ее войск вблизи украинской границы и подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Таран напомнил, что советы стран Запада не провоцировать Российскую Федерацию в 2014-м привели к потере Крыма и Донбасса.

"Я призываю вас подать недвусмысленный знак России, что Украины больше не одна, как это было в 2014-м. И самой лучшей демонстрацией этого было бы решение предоставить нашему государству План действий по членству в НАТО. Это будет сигнал, который, по моему мнению, сможет предотвратить дальнейшую эскалацию", – добавил министр обороны.

Напомним, ранее Таран заявил, что Россия может напасть из оккупированного Крыма, чтобы получить доступ к воде, но и не исключена военная провокация на Донбассе.

Видео: Сегодня

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