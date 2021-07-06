Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского из-за "пленок Медведчука"

Порошенко хочет разобраться с "пленками Медведчука". Коллаж "Сегодня"

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко подали иск против действующего главы государства Владимира Зеленского с требованием, чтобы журналистский проект BIHUS info опубликовал все оригинальные "пленки Медведчука".

Об это написал в Facebook адвокат Игорь Головань.

Он считает, что публикация "прослушки" кума Путина, где периодически речь шла и о Порошенко, направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского – Петра Порошенко.

Бигус заявлял, что у него 36 часов записей разговоров Медведчука, но адвокат Порошенко уверен, что их должно быть намного больше и с участием представителей нынешней власти.

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"Бигус должен опубликовать все "пленки"… Поэтому мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к президенту Зеленскому и общественной организации "Том 14" с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде", – заявил Головань.

Как сообщали новости "Сегодня", одни из последних записей журналисты Bihus.info обнародовали в мае. Судя по записи от 17 мая, Медведчук регулярно общался с Порошенко.

24 мая в "прослушке" речь шла о том, как Медведчук получил трубопровод. На записи нардеп упоминал "главного" (возможно, речь шла о Порошенко).