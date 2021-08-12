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Квартира і записаний на маму котедж. Яка нерухомість є у Жана Беленюк (фото)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук
12 серпня, 22:55
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Під Києвом олімпійський чемпіон Жан Беленюк має заміський будинок з просторою терасою
Журналісти запевняють, що знайшли будинок Жана Беленюк / Колаж "Сегодня"
Журналісти запевняють, що знайшли будинок Жана Беленюк / Колаж "Сегодня"

Володар єдиної золотої медалі серед українських спортсменів на Олімпійських іграх 2020 в Токіо український борець греко-римського стилю Жан Беленюк володіє заміським будинком в селі Шевченкове в 35 км від Києва. А ще у нього є квартира в ЖК Manhattan City на 52,7 квадратних метра.

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Про це дізналися журналісти програми "Викриття" на телеканалі LIVE .

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Журналістам стало відомо, що в селі Шевченкове в 35 км від Києва Жан Беленюк купив котедж на кілька поверхів. Тут є простора дерев'яна тераса і місце для барбекю. А під навісом припарковано два нових авто Toyota – позашляховик і седан.

Журналісти програми "викриття" на телеканалі LIVE запевняють, що тут живе Жан Беленюк
Журналісти програми "викриття" на телеканалі LIVE запевняють, що тут живе Жан Беленюк

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Як стверджують журналісти програми, заміську нерухомість Жан оформив на маму. Раніше в інтерв'ю він говорив, що витратив на будівництво всі призові гроші, які йому дали за срібну медаль на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Є у Жана ще двокімнатна квартира, яку мер Києва Віталій Кличко виділив йому після інтерв'ю, в якому спортсмен поскаржився, що живе з мамою в однокімнатній квартирі площею всього 27 кв м на столичній Куренівці. Тепер квартиру на Харківському масиві, виділену містом, чемпіон здає в оренду.

У будинку є дерев'яна тераса і місце для барбекю
У будинку є дерев'яна тераса і місце для барбекю

При цьому, як дізналися журналісти, він чекає здачу ще однієї квартири, яка знаходиться на проспекті Перемоги. Йдеться про квартиру в ЖК Manhattan City на 52,7 квадратних метра, яка ще будується і будинок не здали в експлуатацію.

Нагадаємо, що Жан Беленюк недавно розповів, що після Олімпіади-2020 в Токіо збирається покинути великий спорт і залишитися політиком .

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Рік тому борець похвалився дорогим іменним годинником.

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