Квартира и записанный на маму коттедж. Какая недвижимость есть у Жана Беленюка (фото)

Под Киевом олимпийский чемпион Жан Беленюк имеет загородный дом с просторной террасой

Журналисты уверяют, что нашли дом Жана Беленюка / Коллаж "Сегодня"

Обладатель единственной золотой медали среди украинских спортсменов на Олимпийских играх 2020 в Токио украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк владеет загородным домом в селе Шевченковое в 35 км от Киева. А еще у него есть квартира в ЖК Manhattan City на 52,7 квадратных метра.

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Об этом узнали журналисты программы "Викриття" на телеканале LIVE.

Журналистам стало известно, что в селе Шевченковое в 35 км от Киева Жан Беленюк купил коттедж на несколько этажей. Здесь есть деревянная терраса и место для барбекю. А под навесом запаркованы два новых авто Toyota – внедорожник и седан.

Журналисты программы "Викриття" на телеканале LIVE уверяют, что тут живет Жан Беленюк

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Как утверждают журналисты программы, загородную недвижимость Жан оформил на маму. Раньше в интервью он говорил, что потратил на строительство все призовые деньги, которые ему дали за серебряную медаль на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро.

Есть у Жана еще двухкомнатная квартира, которую мэр Киева Виталий Кличко выделил ему после интервью, в котором спортсмен посетовал, что живет с мамой в однокомнатной квартире площадью всего 27 кв м на столичной Куреневке. Теперь квартиру на Харьковском массиве, выделенную городом, чемпион сдает в аренду.

В доме есть деревянная терраса и место для барбекю

При этом, как узнали журналисты, он ждет сдачу еще одной квартиры, которая находится на проспекте Победы. Речь идет о квартире в ЖК Manhattan City на 52,7 квадратных метра, которая еще строится и дом не сдали в эксплуатацию.

Напомним, что Жан Беленюк недавно рассказал, что после Олимпиады-2020 в Токио собирается покинуть большой спорт и остаться политиком.

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Год назад борец похвасталсядорогими именными часами.