Вибух у багатоповерхівці: Зеленський висловив співчуття і доручив встановити причини

Місцева влада і обласна держадміністрація повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, кого евакуювали з їхніх помешкань

Володимир Зеленський про вибух у Білогородці / колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого під час вибуху у 5-поверхівці у селі Білогородка Бучанського району Київської області.

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Відповідне повідомлення з'явилося у Twitter глави держави.

"Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці в Білогородці на Київщині. Причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше", – написав Зеленський.

Він також підкреслив, що місцева влада і обласна державна адміністрація повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, кого евакуювали з їхніх помешкань.

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Нагадаємо, вдень у понеділок, 21 червня, у селі Білогородка Київської області стався потужний вибух у багатоповерхівці, після чого почалася сильна пожежа, яка швидко поширилася на 4-й, 5-й поверхи та покрівлю, її вдалося погасити лише до вечора. З будівлі рятувальники евакуювали 40 людей.

У результаті вибуху і пожежі в п'ятиповерхівці загинув чоловік, його тіло знайшли на місці пожежі. Троє людей перебувають у лікарні.

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