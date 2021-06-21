Взрыв в многоэтажке: Зеленский выразил соболезнования и поручил установить причины

Местные власти и областная госадминистрация должны предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кого эвакуировали из их домов

Владимир Зеленский о взрыве в Белогородке / коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего во время взрыва в 5-этажке в селе Белогородка Бучанского района Киевской области.

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Соответствующее сообщение появилось в Twitter главы государства.

"Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее", – написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что местные власти и областная государственная администрация должны предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кого эвакуировали из их домов.

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Напомним, днем в понедельник, 21 июня, в селе Белогородка Киевской области произошел мощный взрыв в многоэтажке, после чего начался сильный пожар, который быстро распространился на 4-й, 5-й этажи и кровлю, его удалось потушит только к вечеру. Из здания спасатели эвакуировали 40 человек.

В результате взрыва и пожара в пятиэтажке погиб мужчина, его тело нашли на месте пожара. Трое человек находятся в больнице.

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