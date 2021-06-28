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Зеленский внес в Раду законопроект о Большом гербе Украины

28 июня 2021 12:15

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент определил как безотлагательный проект закона "О большом Государственном Гербе Украины"

Владимир Зеленский в Верховной Раде. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский в Верховной Раде. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном Гербе Украины. Документ определен как безотлагательный.

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Об этом Зеленский заявил на торжественном заседании парламента по случаю Дня Конституции.

"Согласно статье 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О большом Государственном Гербе Украины" и определяю его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой", – сказал президент.

Эскиз Большого герба Украины. Фото: mkip.gov.ua

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Докладывать о законопроекте во время его рассмотрения будет первый президент Украины Леонид Кравчук.

Напомним, Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины определил лучший эскиз герба в ноябре 2020 года. Тогда соцсети бурно отреагировали на эскиз Большого Герба Украины.

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