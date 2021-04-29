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Зеленський повернув виплати лікарняних

29 квітня, 17:37

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Виплати були припинені через колізію у законодавстві і терміново довелося міняти закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до законодавства про соціальне страхування. Українцям знову почнуть оплачувати лікарняні, що тимчасово було призупинено. Про це повідомляє Офіс глави держави.

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Закон передбачає повернення людям права на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України в період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві (так званих лікарняних).

Проблема виникла після того, як 31 грудня 2020 року набрав чинності закон "Про реабілітацію в сфері охорони здоров'я", який по суті започаткував систему реабілітації в сфері охорони здоров'я в Україні.

Однак, з прийняттям цього закону були внесені зміни в закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", згідно з якими з переліку страхових випадків було виключено той, за яким здійснюються виплати Фондом соціального страхування, а саме "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві".

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Це могло призвести до недоотримання лікарняних 2,5 млн людей. Документ вступає в силу з 30 червня 2021 року.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні різко зросли виплати лікарняних і у Фонду соцстраху виникла "дірка" в 1,4 млрд.

Також раніше ми розповідали про колапс з лікарняними, чому сотні тисяч українців не отримали виплати.

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