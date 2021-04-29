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Зеленский вернул выплаты больничных

29 апреля, 17:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Выплаты были приостановлены из-за коллизии в законодательстве и срочно пришлось менять закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в законодательство о социальном страховании. Украинцам снова начнут оплачивать больничные, что временно было приостановлено. Об этом сообщает Офис главы государства.

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Закон предполагает возвращение людям права на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (так называемых больничных).

Проблема возникла после того, как 31 декабря 2020 года вступил в силу закон "О реабилитации в сфере здравоохранения", который по сути положил начало системе реабилитации в сфере здравоохранения в Украине.

Однако, с принятием этого закона были внесены изменения в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании", согласно которым из перечня страховых случаев исключен тот, по которому осуществляются выплаты Фондом социального страхования, а именно "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве".

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Это могло привести к недополучению больничных 2,5 млн человек. Документ вступает в силу с 30 июня 2021 года.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине резко выросли выплаты больничных и у Фонда соцстраха возникла "дыра" в 1,4 млрд.

Также ранее мы рассказывали о коллапсе с больничными, почему сотни тысяч украинцев не получили выплаты.

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