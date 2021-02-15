Зеленський: Українським афганцям знову довелося йти на війну

На сьогоднішній день в Україні майже 125 тисяч ветеранів афганської війни

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять українців, які загинули під час бойових дій в Афганістані (1979-1989 рр.), а також зазначив, що афганцям через російську агресію знову довелося йти на війну. Про це повідомляє Офіс глави держави.

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За його словами, з афганської війни додому повернулися понад 165 тисяч українців – майже чверть усього радянського контингенту. При цьому загинули більше трьох тисяч українців.

Президент зазначив, що на сьогоднішній день в Україні майже 125 тисяч ветеранів афганської війни, багатьом з яких знову довелося воювати.

"Українці, котрі воювали в Афганістані, сподівалися, що ця війна стане останньою в їхньому житті. Але з початком війни на Донбасі багато хто з них знову пішов на передову. Інші ж допомагають з реабілітацією ветеранів АТО/ООС. Це сильні та сміливі люди, які цінують один одного та життя. Те, що довелося пережити цьому поколінню українців, заслуговує на безумовну повагу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, в 2018 році у Києві ветерани Афганістану перекрили центральну вулицюз вимогами щодо соцгарантій.

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Повномасштабна збройна агресія Радянського Союзу проти суверенного Афганістану під приводом боротьби з моджахедами почалася в грудні 1979 року. За офіційними радянськими даними конфлікт тривав до виведення основної маси радянських військ 15 лютого 1989 року. Внаслідок цієї війни загинули (за міжнародними даними, прийнятими також і в СРСР) близько 1,5 млн, або 10% з числа тодішнього населення країни. Радянські втрати, за офіційними даними СРСР, становили близько 15 тис. військовослужбовців. Через афганську війну пройшли близько 160 тисяч українців, загинули понад три тисячі військових, 12 тисяч отримали каліцтва.

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