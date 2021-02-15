Зеленский: Украинским афганцам снова пришлось идти на войну

На сегодняшний день в Украине почти 125 тысяч ветеранов афганской войны

Президент Владимир Зеленский почтил память украинцев, погибших во время боевых действий в Афганистане (1979-1989 гг.), а также отметил ныне живущих воинов, которым из-за российской агрессии снова пришлось идти на войну. Об этом сообщает Офис главы государства.

Реклама

По его словам, с афганской войны домой вернулись более 165 тысяч украинцев – почти четверть всего советского контингента. При этом погибли более трех тысяч украинцев.

Президент отметил, что на сегодняшний день в Украине почти 125 тысяч ветеранов афганской войны, многим из которых снова пришлось воевать.

"Украинцы, которые воевали в Афганистане, надеялись, что эта война станет последней в их жизни. Но с началом войны в Донбассе многие из них снова пошли на передовую. Другие же помогают с реабилитацией ветеранов АТО/ООС. Это сильные и смелые люди, которые ценят друг друга и жизнь. То, что пришлось пережить этому поколению украинцев, заслуживает безусловное уважение", – сказал Зеленский.

Напомним, в 2018 году в Киеве ветераны Афганистана перекрыли центральную улицу с требованиями по соцгарантиям.

Реклама

Полномасштабная вооруженная агрессия Советского Союза против суверенного Афганистана под предлогом борьбы с моджахедами началась в декабре 1979 года. По официальным советским данным конфликт продолжался до вывода основной массы советских войск 15 февраля 1989 года. В результате этой войны погибли (по международным данным, принятыми также и в СССР) около 1,5 млн, или 10% из числа тогдашнего населения страны. Советские потери, по официальным данным СССР, составляли около 15 тыс. военнослужащих. Через афганскую войну прошли около 160 тысяч украинцев, погибли более трех тысяч военных, 12 тысяч получили увечья.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама