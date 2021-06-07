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Зеленський порівняв Байдена з Джорданом: Його останній "триочковий з РФ" ще не потрапив у сітку

7 червня, 11:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зеленський пояснив американцям, що буде, якщо Байден поступиться в протистоянні з Росією

Джо Байден і Майкл Джордан. Колаж "Сегодня"

Джо Байден і Майкл Джордан. Колаж "Сегодня"

Президент Володимир Зеленський порівняв політику американського колеги Джо Байдена стосовно Росії з "секретною тактикою" легендарного баскетболіста Майкла Джордана. Про це він розповів в інтерв'ю американському виданню Axios.

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Коментуючи рішення Байдена відмовитися від санкцій проти "Північного потоку – 2", український лідер припустив, що, можливо, президент США діє в стилі Джордана, який часто заманював свого супротивника, іноді демонструючи удавану слабкість або навіть ознаки хвороби, щоб потім "завдати нищівного удару".

"У нього (Джордана) було безліч секретних прийомів, щоб змусити свого супротивника розслабитися і нав'язати йому свою власну тактику, вселяючи помилкове відчуття близької перемоги. А потім Джордан кардинально змінював свою тактику і здобував перемогу в самий останній момент. Це було частиною його тактики. Тому я все-таки вірю, що Байден – це Джордан у політиці. Я думаю, що його останній триочковий ще не потрапив у сітку, і мені хотілося б вірити, що все це частина його тактики. Якщо це не так, це буде дуже шкода не тільки для мене, але й для США. Виникне відчуття, що в цих умовах у Росії буде відмінний шанс переважати над США", – сказав Зеленський.

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Читайте також детальніше найголовніші тези з інтерв'ю Зеленського, в якому він розповів про ситуацію з "Північним потоком – 2", майбутню зустріч Байдена з Путіним, про свою можливу зустріч з президентом США.

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