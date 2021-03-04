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Зеленський попрощався з "батьком" української дипломатії Анатолієм Зленко (фото)

4 березня, 16:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Перший глава МЗС незалежної України днями помер у віці 83 років

Президент Володимир Зеленський відвідав церемонію прощання з першим міністром закордонних справ України Анатолієм Зленко, який помер 1 березня.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

Захід проходив у приміщенні Дипломатичної академії в Києві.

Зеленський висловив співчуття рідним і близькому дипломата. Він відзначив визначну роль Зленка в українській дипломатії.

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"Він був тим, хто заклав основи дипломатичної армії молодої держави і формував імідж України на початку незалежності", – сказав Зеленський.

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На церемонії був присутній і глава ОПУ Андрій Єрмак.

Анатолій Зленко був першим міністром закордонних справ незалежної України і очолював МЗС в 1990-1994 роках і з 2000 по 2003 рік. Також він був представником України при ООН. Помер у віці 83 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нинішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба присвоїв ім'я Анатолія Зленка вищій відзнаці МЗС "За відданість дипломатичній службі" і вважає його зразком дипломата. А другий президент України Леонід Кучма назвав Зленко людиною-легендою.

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прощання Володимир Зеленський Анатолий Зленко

Джерело: Сьогодні

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