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Зеленский простился с "отцом" украинской дипломатии Анатолием Зленко (фото)

4 марта, 16:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Первый глава МИД независимой Украины на днях умер в возрасте 83 лет

Президент Владимир Зеленский посетил церемонию прощания с первым министром иностранных дел Украины Анатолием Зленко, который умер 1 марта.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Мероприятие проходило в здании Дипломатической академии в Киеве.

Зеленский выразил соболезнования родным и близком дипломата. Он отметил выдающуюся роль Зленко в украинской дипломатии.

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"Он был тем, кто заложил основы дипломатической армии молодого государства и формировал имидж Украины в начале независимости", – сказал Зеленский.

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На церемонии присутствовал и глава ОПУ Андрей Ермак.

Анатолий Зленко был первым министром иностранных дел независимой Украины и возглавлял МИД в 1990-1994 годах и с 2000 по 2003 год. Также он был представителем Украины при ООН. Умер в возрасте 83 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", нынешний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба присвоил имя Анатолия Зленко высшему знаку отличия МИД "За преданность дипломатической службе" и считает его образцом дипломата. А второй президент Украины Леонид Кучма назвал Зленко человеком-легендой.

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прощание Владимир Зеленский Анатолий Зленко

Источник: Сегодня

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