Зеленский поздравил с Днем Соборности и обратился к украинцам

Глава государства напомнил одну цитату из универсала об объединении украинских земель 102 года назад

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности и призвал граждан к единению, как это сделали наши предки более 100 лет назад.

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Об этом он написал в Telegram.

Он напомнил цитату из универсала об объединении Украинской народной республики и Закарпатской народной республики, провозглашенного 102 года назад: "Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины...".

Он считает, что это было не просто объединение территорий, а объединение украинцев. В то же время он сожалеет, что тогда государственным деятелям не хватило мудрости и понимания, чтобы сохранить независимую Украину, а спустя сто лет от Украины оторвали Крым и часть Донбасса.

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"Должны навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать, чтобы стать сильными – нужно быть едиными. Чтобы стать едиными – нужно быть сильными. Достаточно разделений. Важно помнить, что соборность – это не только о территории. Одна из древнейших мечтаний нашего народа – о единении – фундаментальная мечта. Но ее нельзя достичь раз и навсегда. Это постоянная работа. Это ежедневное движение", – написал Зеленский.

Глава государства отметил, что в этом году День Соборности мы встречаем с чувством скорби и траура из-за смертельного пожара в Харькове.

В тренде Зеленский отправится в Харьков 22 января – СМИ

"К большому сожалению, нас объединяют не только счастливы, но и трагические страницы. Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечом к плечу. Беречь нашу Украину и будем едины. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас", – добавил Зеленский.

Также поздравил украинцев и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что 22 января 1919 года Украинцы показали яркий пример демократического объединения и доказали, что национальное единство является движущей силой успешного сопротивления внешнему агрессору.

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"31 год назад миллионы украинцев в очередной раз продемонстрировали единство и желание жить в соборной, неделимой стране, образовав непрерывную "живую цепь" от Киева до Львова. И я убежден, что мы превзойдем это достижение, создав "живую цепь" от Киева до Севастополя, от Львова до Донецка и Луганска", – написал глава правительства в Telegram.

Сегодня, 22 января, Украина отмечает День Соборности в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной Республики. Впервые этот день в Украине официально отпраздновали в 1939 году в городе Хусте. В акции принимали участие около тридцати тысяч человек, что вывело мероприятие в разряд наиболее массового.

Все подробности в спецтеме День соборности Украины

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