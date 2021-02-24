Зеленський підписав указ про звільнення строковиків у запас: кому дадуть відстрочку у новий призов

Президент Володимир Зеленський підписав указ №71/2021 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році".

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Цьогоріч звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, передбачено провести у квітні-липні та в жовтні-грудні.

У січні 2022 року будуть звільнені військові, яких було призвано в липні 2020 року (у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19).

Згідно з документом, призов громадян України на строкову військову службу буде проведено протягом квітня-червня та протягом жовтня-грудня.

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Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня відповідно. Підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня.

Проведення призову на строкову військову службу до Збройних сил України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись.

Відповідно до вимог законодавства України, не підлягатимуть призову та надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання громадянам призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;

у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти;

у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Крім того, відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Розгляд питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову відповідно до законодавства покладається на районні (міські) призовні комісії.

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Нагадаємо, в серпні-2020 Генштаб ЗСУ заявив, що до кількість призваних на строкову військову службу планують зменшити, водночас збільшивши залучення військовослужбовців ЗСУ на контрактній основі.

А в лютому-2020 тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що призов на строкову службу юнаків віком 18 і 19 років проходитиме на добровільних засадах.

Відео : Україна 24

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