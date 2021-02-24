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Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас: кому дадут отсрочку в новом призыве

24 февраля, 19:34

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Новые призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября

Президент Владимир Зеленский подписал указ №71/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году".

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле-июле и в октябре-декабре.

В январе-2022 будут уволены военные, которые были призваны в июле-2020 (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19).

Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведено в течение апреля-июня и октября-декабря.

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Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября.

Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности армии с каждым годом будет продолжать уменьшаться.

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В соответствии с требованиями законодательства, не подлежат призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

  • в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;
  • в учреждениях профессионального перед высшим образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;
  • в учреждениях профессионального перед высшими и/или высшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;
  • в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;
  • в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставления отсрочки (освобождения) от призыва в соответствии с законодательством возлагается на районные (городские) призывные комиссии.

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Напомним, в августе-2020 Генштаб ВСУ заявил, что количество призванных на срочную военную службу планируют уменьшить, в то же время увеличив привлечение военнослужащих ВСУ на контрактной основе.

А в феврале-2020 тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе.

Видео : Украина 24

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