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Зеленський оглянув суперсучасний гуртожиток для студентів (фото)

9 лютого, 13:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тепер студенти одного з українських вузів будуть жити в абсолютно нових умовах

Президент Володимир Зеленський відвідав новий сучасний гуртожиток для студентів Київського національного торгово-економічного університету. Там передбачено сучасний рівень комфортності проживання та є все необхідне. Про це повідомляє Офіс глави держави.

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У цьому році повинна бути затверджена Концепція державної програми відновлення та розвитку мережі гуртожитків. А щоб перевірити, як на практиці це буде працювати, він вирішив оглянути один такий гуртожиток.

Що там є і які умови:

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  • 4-поверхове приміщення оснащене автоматизованою системою пожежної безпеки;
  • в ньому облаштовані пандуси, ліфти та ін. для студентів з особливими потребами;
  • є безкоштовний Wi-Fi;
  • приміщення для коворкінгу;
  • тренажерний зал, зал для фітнесу, більярду, настільного тенісу;
  • кінотеатр, медіастудія, студія звукозапису, репетиційні зали;
  • пральня, медичний ізолятор і перукарня.

Зеленський оглянув житлові приміщення, кімнати соціального блоку, а також оздоровчого, спортивного і культурно-мистецького спрямування. Він підкреслив, що може допомогти отримати тренажери.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", влітку 2020 року Зеленський створив Раду з розвитку вищої освіти. Глава держави вже скаржився на кадровий голод в країні і всерйоз налаштований вирішити цю проблему.

Читайте також детальніше про бюджет на освіту у 2021 році. Там передбачено, серед іншого, і підвищення зарплат вчителям.

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гуртожиток Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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