Зеленский осмотрел суперсовременное общежитие для студентов (фото)

Теперь студенты одного из украинских вузов будут жить в совершенно новых условиях

Президент Владимир Зеленский посетил новое современное общежитие для студентов Киевского национального торгово-экономического университета. Там предусмотрен современный уровень комфортности проживания и есть все необходимое. Об этом сообщает Офис главы государства.

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В этом году должна быть утверждена Концепция государственной программы восстановления и развития сети общежитий. А чтобы проверить, как на практике это будет работать, он решил осмотреть одного такое общежитие.

Что там есть и какие условия:

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4-этажное помещение оснащено автоматизированной системой пожарной безопасности;

в нем обустроены пандусы, лифты и др. для студентов с особыми потребностями;

есть бесплатный Wi-Fi;

помещения для коворкинга;

тренажерный зал, зал для фитнеса, бильярда, настольного тенниса;

кинотеатр, медиастудия, студия звукозаписи, репетиционные залы;

прачечная, медицинский изолятор и парикмахерский салон.

Зеленский осмотрел жилые помещения, комнаты социального блока, а также оздоровительного, спортивного и культурно-художественного направления. Он подчеркнул, что может помочь получить тренажеры.

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Как сообщали новости "Сегодня", летом 2020 года Зеленский создал Совет по развитию высшего образования. Глава государства уже жаловался на кадровый голод в стране и всерьез настроен решить эту проблему.

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